Iglesia Católica no es responsable de la campaña de recolección de cartas para frenar la iniciativa del aborto, que impulsa el Frente Nacional por la Familia

Iglesia Católica no es responsable de la campaña de recolección de cartas para frenar la iniciativa del aborto, que impulsa el Frente Nacional por la Familia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 18:54:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 4 de marzo de 2026.- La Iglesia Católica no es responsable de la campaña de recolección de cartas para frenar las iniciativas que abordan el tema y que impulsa el Frente Nacional por la Familia en distintos puntos del país afirmó Martín Lara Becerril, vicario general de la Diócesis de Querétaro.

El Frente Nacional por la Familia es la encargada de promover la iniciativa y de coordinar las acciones relacionadas con la obtención de firmas. 

“Es una organización de la sociedad, con sus propios propósitos, y merece respeto. Ellos son los responsables de la promoción y de la recaudación de firmas”.

Esto, luego de que Mayra Dávila Alvarado, vocera, fundadora y representante legal de la asociación civil feminista, acusó que grupos religiosos de intentar influir en el proceso para despenalizar el aborto en Querétaro y dio a conocer que en parroquias de la entidad ha iniciado la recolección de cartas para frenar las iniciativas que abordan el tema y que fueron ingresadas al Congreso Local e incluso se las están dando a firmar a los menores de 7 años de edad.

Lara Becerril reiteró que la Iglesia Católica mantiene su posición histórica de defensa de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural”, rechazando prácticas como el aborto y la eutanasia. Sin embargo, subrayó que la jerarquía eclesiástica no organiza ni dirige la campaña de firmas.
“Nosotros acompañamos los procesos, pero no somos responsables de la promoción. La Iglesia es un espacio de culto, y las actividades de este tipo no se realizan en el interior de los templos”.
Explicó que de acuerdo con la información disponible, las actividades del Frente Nacional por la Familia se llevan a cabo en ocasiones en las inmediaciones de las iglesias, pero no dentro de los recintos religiosos. 
Reconoció que algunos sacerdotes podrían haber autorizado la presencia de voluntarios en espacios cercanos, aunque insistió en que no existe una instrucción generalizada ni un permiso oficial para realizar estas acciones dentro de los templos.
“El Frente Nacional por la Familia es una organización civil que promueve iniciativas en defensa de la vida y la familia. En Querétaro, su campaña ha generado debate sobre los límites entre las acciones de la sociedad organizada y las responsabilidades de la Iglesia Católica”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios