Diputados de Michoacán aprueban la desincorporación de bienes inmuebles

Diputados de Michoacán aprueban la desincorporación de bienes inmuebles
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:23:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Legisladores michoacanos dieron luz verde a la desincorporación de 38 inmuebles propiedad del Estado.

Tras una discusión de un par de horas, donde los diputados de las diversas fracciones parlamentarias expusieron sus argumentos a favor y en contra, finalmente, con 29 votos a favor y 11 en contra, se dio paso a la desincorporación de bienes.

Los dos integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra, apuntaron que no brindarían "un cheque en blanco".

Mientras, los cuatro legisladores panistas pidieron claridad sobre quiénes serían los beneficiarios.

El bloque integrado por los diputados Juan Carlos Barragán, Belinda Hurtado Marín, Sandra Olimpia Garibay e Itzé Camacho, coincidieron en manifestar que faltaban reglas específicas y candados que impidan que los beneficiarios "resultaran amigos, políticos o empresarios conocidos afines a la 4T".

La bancada morenista insistió en "no ser iguales que funcionarios que gobernaron en el pasado", prometiendo certeza a la población de que los recursos obtenidos por las ventas de los predios tendrán un destino en beneficio de rubros como infraestructura.

De los 38 bienes inmuebles, 16 serán destinados entre municipios y al Instituto Mexicano del Seguro Social; el resto pasará a un fideicomiso.

Algunos de estos predios actualmente son ocupados por gasolineras, escuelas, casas de la cultura, entre otros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios