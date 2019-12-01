Diputados de Michoacán aprueban la desincorporación de bienes inmuebles

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:23:41

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Legisladores michoacanos dieron luz verde a la desincorporación de 38 inmuebles propiedad del Estado.

Tras una discusión de un par de horas, donde los diputados de las diversas fracciones parlamentarias expusieron sus argumentos a favor y en contra, finalmente, con 29 votos a favor y 11 en contra, se dio paso a la desincorporación de bienes.

Los dos integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra, apuntaron que no brindarían "un cheque en blanco".

Mientras, los cuatro legisladores panistas pidieron claridad sobre quiénes serían los beneficiarios.

El bloque integrado por los diputados Juan Carlos Barragán, Belinda Hurtado Marín, Sandra Olimpia Garibay e Itzé Camacho, coincidieron en manifestar que faltaban reglas específicas y candados que impidan que los beneficiarios "resultaran amigos, políticos o empresarios conocidos afines a la 4T".

La bancada morenista insistió en "no ser iguales que funcionarios que gobernaron en el pasado", prometiendo certeza a la población de que los recursos obtenidos por las ventas de los predios tendrán un destino en beneficio de rubros como infraestructura.

De los 38 bienes inmuebles, 16 serán destinados entre municipios y al Instituto Mexicano del Seguro Social; el resto pasará a un fideicomiso.

Algunos de estos predios actualmente son ocupados por gasolineras, escuelas, casas de la cultura, entre otros.