IEM y Congreso de Michoacán firman convenio para fortalecer la consulta pública sobre la reforma a la Ley de Educación

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2026. Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en la construcción de un marco normativo educativo más incluyente, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Congreso del Estado de Michoacán firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Durante su intervención, la Consejera Presidenta Provisional del IEM, Selene Lizbeth González Medina, resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones para generar espacios de participación en los que las personas y comunidades involucradas puedan expresar libremente sus opiniones, necesidades y propuestas, particularmente aquellas pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

En este sentido, destacó que los ejercicios de consulta deben desarrollarse bajo principios de inclusión, accesibilidad, respeto a los derechos humanos y reconocimiento de la diversidad, de manera que las voces de las personas consultadas sean consideradas en la construcción de las decisiones públicas.

Por su parte, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, abordó la relevancia de la coordinación institucional para avanzar en los trabajos legislativos relacionados con la reforma educativa, así como la importancia de escuchar a los sectores involucrados en este proceso.

En su participación, la diputada Eréndira Isauro Hernández, presidenta de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación, se refirió a la necesidad de desarrollar un proceso que permita recoger las opiniones de los pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y personas con discapacidad, como parte de los trabajos para fortalecer una legislación educativa con perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), Josué Alfonso Mejía Pineda, participó en el encuentro, junto con Yareni y el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, quienes formaron parte de las intervenciones relacionadas con el proceso de consulta y la importancia de la participación de los sectores involucrados.

A la firma del convenio también asistieron las consejeras electorales Sandra Nalleli Rangel Jiménez y Flor Juana Mendoza Zárate, así como el consejero electoral Ian Aguilar Madrigal, quienes acompañaron este esfuerzo de colaboración entre el Instituto Electoral y el Poder Legislativo.