Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) trabaja en la integración de su propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, bajo criterios de racionalidad, responsabilidad financiera y uso eficiente de los recursos públicos, considerando las necesidades operativas que implicará la organización del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

Como parte de esta planeación, el Instituto contempla 497 millones 662 mil 885 pesos con 14 centavos destinados al financiamiento público de los partidos políticos y las candidaturas independientes, monto que representa la mitad de los recursos previstos en la propuesta presupuestal.

Es importante precisar que estos recursos no corresponden al gasto operativo del IEM, sino al financiamiento público destinado a actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, gastos para la obtención del voto y candidaturas independientes, conforme a las disposiciones legales aplicables.

En este contexto, el Instituto realiza un ejercicio de revisión y planeación de sus necesidades presupuestales, con el propósito de optimizar los recursos destinados a su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, particularmente ante la organización de las elecciones de 2027, en las que se renovarán la Gubernatura, el Congreso del Estado y los 112 ayuntamientos de Michoacán.

La construcción de esta propuesta considera las actividades indispensables para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como la operación de los comités distritales y Municipales del IEM y las acciones necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El IEM mantiene su compromiso de presentar una propuesta presupuestal sustentada en necesidades reales, criterios de austeridad y racionalidad, sin comprometer las condiciones necesarias para organizar elecciones confiables, transparentes y apegadas a la legalidad.