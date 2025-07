IEM remite al Congreso denuncias por violencia política en razón de género presentadas por diputadas

Morelia, Michoacán, a 4 de julio del 2025.–El Instituto Electoral de Michoacán, no es competente para atender las denuncias por violencia política en razón de género presentadas por las diputadas Fabiola Alanís Samano y Eréndira Isauro Hernández, hechos presentados contra 2 legisladores locales.

Lo anterior fue señalado por Ignacio Hurtado Gómez presidente del Instituto Electoral de Michoacán, quien explicó que esta postura se basa en criterios jurisdiccionales ya establecidos, que indican que las instancias electorales no están facultadas para intervenir en asuntos que se suscitan en el ámbito parlamentario.

Asimismo, señaló que el Congreso de Michoacán debe contar con los mecanismos y protocolos internos para abordar este tipo de casos.

El presidente del IEM añadió que se han remitido otros casos similares al Congreso, siguiendo el mismo criterio de no competencia.

"En este caso, ciertamente no hay una disposición expresa que establezca que es competencia del Instituto Electoral de Michoacán, contrariamente a ello, hay criterios que han establecido que son temas parlamentarios y que, por lo tanto, independientemente de si es o no violencia, porque nosotros no entramos a analizar esa parte de fondo, se establece que eso tiene que ser precisamente resuelto en un primer momento en el ámbito parlamentario, entonces, lo único que nosotros estamos haciendo es desglosar o remitir el expediente al Congreso y que sean las instancias del Congreso quienes decidan", comentó en entrevista Hurtado Gómez.



*Los casos presentados ante el IEM

Fabiola Alanís Samano, coordinadora parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, denunció ante el Instituto Electoral de Michoacán, a su compañero de curul Juan Carlos Barragán Vélez, por presunta violencia política en razón de género.

Fue durante una sesión del Congreso local, que Barragán Vélez se refirió a Alanís Samano como descoordinadora, también hioo alusión al personaje de la chimoltrufia.

La diputada Eréndira Isauro Hernández, también presentó

queja ante el Instituto Electoral de Michoacán, por violencia política en razón de género, contra el legislador Carlos Bautista Tafolla.