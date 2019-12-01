IEM presenta informes finales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- Con el propósito de rendir cuentas a la ciudadanía sobre el desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de Michoacán 2024–2025, en Sesión Extraordinaria Urgente el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) presentó los informes finales de actividades en materia de capacitación, difusión, promoción de la participación ciudadana y diseño de materiales electorales.

Durante la presentación del primer informe, la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar, Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, resaltó el Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Supervisores/as Electorales Locales (SEL) y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAEL) reportó la recontratación de 927 figuras y la selección de nuevas personas aspirantes. Asimismo, resaltó que la capacitación estandarizada permitió homologar criterios en los 26 distritos judiciales, asegurando perfiles idóneos y comprometidos para las labores de asistencia electoral.

Por su parte, en lo relativo a la capacitación y al micrositio institucional, se destacó la realización de más de 40 sesiones de formación dirigidas a candidaturas, órganos desconcentrados y figuras operativas. Estas actividades incluyeron simulacros de cómputo, charlas temáticas y el uso de plataformas digitales, lo que permitió fortalecer los conocimientos y habilidades de quienes participaron, al tiempo que, el micrositio se consolidó como una herramienta de consulta fundamental, al concentrar información sobre las etapas del proceso, la normatividad aplicable y diversos materiales de apoyo para la ciudadanía michoacana.

De igual forma, el Informe general sobre el diseño de materiales y documentos para capacitación y simulacro detalló la elaboración de 32,389 instructivos dirigidos al funcionariado de casilla y 3,500 carteles de prevención de votos nulos. Estos materiales, previamente validados por el INE.

Finalmente, en el Informe sobre la Metodología de Difusión y Promoción de la Participación Ciudadana, se reportó la transmisión de 591,510 impactos de promocionales en radio y televisión, la instalación de 79 espectaculares y la rotulación de 260 unidades de transporte público en todo el estado. Además, se organizaron 40 foros de debate (20 presenciales y 20 virtuales) con más de 8,000 visualizaciones en línea, y se implementó la plataforma Conóceles Judicial, que transparentó la información curricular de las candidaturas.

Para conocer más detalles sobre la sesión, te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales @IEMich y visualizar la transmisión completa en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@IEMichoacan