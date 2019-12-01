IEM entrega a la comunidad de Cherán-K’eri copias certificadas de su archivo histórico sobre el proceso de autogobierno

Morelia, Michoacán 11 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la memoria documental de la comunidad de Cherán-K’eri y en atención a la solicitud presentada por su Archivo Comunal, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) realizó la entrega formal de copias certificadas de documentación oficial correspondiente al proceso de autogobierno de la comunidad, que abarca de 2011 a 2024.

Se entregaron 16 expedientes, que suman 6,989 folios de copias certificadas, con documentación generada durante los procesos de consulta y determinación del sistema normativo de Cherán, así como materiales posteriores vinculados al autogobierno.

La consejera electoral Claudia Marcela Carreño Mendoza, integrante del Grupo Interdisciplinario de Archivo del IEM, abrió las intervenciones destacando la importancia jurídica e histórica del acervo entregado. Señaló que el caso Cherán es hoy un referente nacional del pluralismo jurídico, al demostrar cómo las instituciones pueden armonizar los derechos colectivos con el marco constitucional. Subrayó que los expedientes transferidos constituyen un testimonio clave del proceso que permitió a la comunidad consolidar su autogobierno.

A continuación, la consejera Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, enfatizó que este archivo documenta una lucha colectiva de más de una década y representa una fuente primaria para investigadores, especialistas y las futuras generaciones. Reiteró que el IEM mantiene un compromiso firme con el respeto a los sistemas normativos internos y con la protección de los derechos político-electorales de las comunidades originarias de Michoacán.

Por su parte, la consejera Selene Elizabeth González Medina señaló que Cherán es un ejemplo para México y para el mundo por la manera en que ha estructurado su vida comunitaria, su forma de gobierno y su relación con la naturaleza. Indicó que la documentación entregada evidencia un proceso en el que los derechos colectivos prevalecieron incluso ante la ausencia de normativa secundaria, recordando que las instituciones deben interpretar la ley de manera que garantice el acceso efectivo de los pueblos originarios a sus derechos.

El K’eri Ydelfonso Sánchez Velázquez agradeció la entrega del archivo y destacó que este acervo fortalece la memoria histórica de Cherán y contribuye a armonizar la legitimidad comunitaria con el marco constitucional. Reconoció además el acompañamiento que el IEM ha brindado a la comunidad desde 2011.

El Instituto Electoral de Michoacán refrenda su compromiso con la preservación del patrimonio documental de los pueblos originarios y reconoce que la experiencia de Cherán-K’eri es un referente nacional en materia de pluralismo jurídico.