IEM acompaña a comunidad de San Andrés Tziróndaro en consulta sobre autogobierno y presupuesto directo

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- La comunidad indígena de San Andrés Tziróndaro, municipio de Quiroga, expresó su respaldo al autogobierno y a la administración directa de sus recursos presupuestales, con 808 votos a favor y ninguno en contra, durante la consulta previa, libre e informada realizada con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

La jornada tuvo lugar en la plaza principal de la comunidad, donde las y los habitantes participaron en un ejercicio para decidir sobre su forma de organización y la administración de los recursos públicos que les corresponden. El proceso inició con el registro de participantes, quienes fueron identificados con el apoyo de integrantes de la propia comunidad.

Durante la fase informativa, la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI); la Consejera Electoral Sandra Nalleli Rangel Jiménez y el Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, integrantes de la Comisión, explicaron los alcances del autogobierno, las responsabilidades que implica administrar directamente el presupuesto y las etapas del procedimiento, además de atender las dudas de las personas asistentes.

Asimismo, atendieron las preguntas e inquietudes de las y los habitantes, aclarando dudas sobre las implicaciones administrativas, financieras y jurídicas del autogobierno, a fin de que contaran con información para tomar su decisión.

Posteriormente, en la fase consultiva, las y los habitantes manifestaron su decisión sobre el ejercicio del autogobierno mediante el presupuesto directo. El resultado fue de 808 votos por el sí y cero por el no, conforme al conteo de la jornada.

Con este ejercicio, el IEM continúa acompañando los procesos de consulta de las comunidades indígenas de Michoacán, garantizando el respeto a su derecho a la libre determinación y a decidir sobre sus propias formas de gobierno.