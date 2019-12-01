Tolimán, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Con la intención de acercar los criterios de participación política a las comunidades con población mayoritariamente indígena y precisar las reglas del actual ciclo electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) impartió en el Auditorio Municipal de este municipio la charla “Acciones afirmativas y paridad para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local 2026-2027”, afirmó la consejera electoral y presidenta de las comisiones de Igualdad Sustantiva y Transitoria, Alma Fabiola Rodríguez Martínez.

Señaló que la actividad fue convocada por las comisiones de Inclusión, Igualdad Sustantiva y Transitoria de Candidaturas Independientes para el Proceso Electoral Local 2026-2027, como parte de la ruta de capacitación territorial que el órgano electoral despliega en los 18 municipios de Querétaro.

Detalló que garantizar información accesible y clara en cada municipio es una tarea central del Instituto, y dio a conocer la herramienta digital “Calculadora de paridad e inclusión”, junto con los Lineamientos del IEEQ aplicables al registro de candidaturas y a la integración paritaria en el proceso en marcha.

Miguel Sergio Leroy López González, secretario técnico de la Comisión de Inclusión, explicó que la jornada busca orientar a la población sobre el alcance de las acciones afirmativas y los mecanismos para ejercer sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones.

Precisó que, para Tolimán, municipio de mayoría poblacional indígena, el Instituto avaló una medida afirmativa específica para aspirantes a candidaturas independientes: el porcentaje mínimo de respaldo ciudadano requerido en la Lista Nominal municipal pasa del 2 por ciento habitual al 1.5 por ciento, lo que representa 349 firmas.

Aclaró que este criterio aplica únicamente cuando la totalidad de la planilla del ayuntamiento esté conformada por personas que se autoadscriban como indígenas.

“La socialización de estas disposiciones en Tolimán adquiere particular relevancia dentro de la dinámica político-electoral de los 18 municipios queretanos, al tratarse de una demarcación del semidesierto con fuerte presencia de comunidades originarias y donde la representación indígena y la paridad de género constituyen ejes de vigilancia constante en cada jornada comicial”.