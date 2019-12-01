IEEQ capacita a aspirantes a candidaturas independientes en Querétaro

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- Con la mirada puesta en el Proceso Electoral Local 2026-2027 y bajo la premisa de que la participación ciudadana es un derecho fundamental que debe garantizarse con equidad y legalidad, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) realizó la primera etapa del curso de capacitación dirigido a personas interesadas en postularse a través de una candidatura independiente, confirmó Alma Fabiola Rodríguez Martínez, presidenta de la Comisión Transitoria del organismo electoral.

Explicó que la jornada académica, organizada por la Comisión Transitoria de Candidaturas Independientes del órgano electoral, tuvo como sede las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), congregando a ciudadanos provenientes de diversos municipios de la entidad interesados en conocer las reglas del juego democrático sin el respaldo de partidos políticos.

La consejera electoral subrayó que las candidaturas independientes representan una vía legítima para el ejercicio de la democracia participativa, e hizo un llamado crucial a los aspirantes de cara a los plazos legales.

“Durante este curso insistiremos en tres ideas: anticipación, porque los plazos son estrictos; precisión, porque cada requisito y cada documento cuentan; y acompañamiento, porque el Instituto está para orientarles y garantizar condiciones de legalidad, certeza y equidad”.

Rodríguez Martínez recordó a los asistentes la importancia de agendar y preparar con rigor la presentación de la manifestación de intención, la cual deberá realizarse del 1 al 15 de diciembre de este año.

Destacó que el propósito central de estas capacitaciones es dotar a la ciudadanía de herramientas claras sobre el marco jurídico aplicable, las reglas para la obtención del respaldo ciudadano, las disposiciones en materia de fiscalización, el régimen de prerrogativas y las responsabilidades inherentes a cada etapa de la contienda.

“Las ponencias técnicas estuvieron a cargo de especialistas del propio instituto y órganos fiscalizadores, destacando la participación de Óscar Ulises Murillo Rodríguez (Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos), Juana María Fernanda Sánchez Mendoza (Unidad Técnica de Fiscalización), Diana Jazmín Sánchez Martínez (Prerrogativas y Partidos Políticos), y Militza Yazmin González Carranza (Unidad de Género e Inclusión), además de la colaboración federal de Zeltzin Cantorán González, enlace de fiscalización del INE”.

Destacó que durante el encuentro se abordaron ejes rectores indispensables como el panorama del Proceso Electoral Local 2026-2027, la conceptualización jurídica de las candidaturas independientes, sus etapas, requisitos legales, y los procesos relativos a la liquidación y disolución de la asociación civil correspondiente.

A su vez, las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio y Violeta Larissa Meza Lavadores coincidieron en que acercar la información jurídica de manera clara y accesible es una responsabilidad institucional ineludible para derribar barreras y asegurar condiciones de auténtica equidad en la competencia electoral.

Como muestra de un ejercicio democrático e inclusivo, la transmisión en vivo del evento contó con la participación de las intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, Liliana Ruiz Carrazco y Diana Gutiérrez Gracia, reafirmando que la construcción de la vida pública en Querétaro se edifica con la voz y el acceso de todas las personas.