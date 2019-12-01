IEEQ aprueba informe financiero de "El Siglo de las Mujeres AC"; busca constituirse como Asociación Política Estatal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 13:36:21

Querétaro, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó el informe financiero de la organización “El Siglo de las Mujeres AC”, que pretende constituirse como Asociación Política Estatal, correspondiente al segundo trimestre de 2025.

La consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que, de acuerdo con el dictamen emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización, la organización presentó en tiempo y forma el informe sobre el origen, monto y destino de sus recursos, al tiempo que solventó las observaciones formuladas.

De igual forma, el órgano superior de dirección aprobó la designación de Wilbert Jesús López Rico como titular de la Coordinación Jurídica, como lo determinó la Comisión Transitoria para la designación de las personas titulares de los órganos del IEEQ.

La consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, dijo que durante más de 7 años el funcionario ha demostrado liderazgo, profesionalismo y conocimiento jurídico en el Instituto, por lo que es idóneo para asumir un cargo que exige gran compromiso institucional y democrático, así como apego a los principios que rigen la materia electoral.

La consejera electoral Karla Olvera explicó que la designación es resultado de un procedimiento riguroso, en el que se llevó a cabo la verificación normativa, la valoración curricular y la entrevista; consideró que la decisión demuestra que la democracia se construye a partir de la capacidad técnica y la inclusión.

La consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes indicó que el funcionario cuenta con el perfil adecuado para el cargo, ya que tiene conocimiento y experiencia en distintas áreas de la institución, en las que ha mostrado respeto a la función electoral.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores subrayó los conocimientos técnicos, la trayectoria y la dedicación del coordinador, que abonan al cumplimiento de los fines del Instituto y a enfrentar los retos venideros.

El consejero electoral Daniel Dorantes Guerra y la consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio reconocieron el desempeño del funcionario y confiaron en su labor al frente de la Coordinación.