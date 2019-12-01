IEEQ analiza impacto en Querétaro tras registro de dos nuevos partidos políticos nacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 12:29:20

Querétaro, Qro., 5 de julio de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informó que analiza las implicaciones que tendrá en la entidad la aprobación del registro de dos nuevos partidos políticos nacionales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñoz Rodríguez, señaló que el organismo ya conoce el acuerdo del INE; sin embargo, está a la espera de la notificación oficial para iniciar los procedimientos correspondientes.

Explicó que dicha comunicación llegará a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (Sibole) y, una vez que el registro entre en vigor, el instituto aplicará las medidas necesarias conforme a la legislación electoral.

La funcionaria destacó que la incorporación de las nuevas fuerzas políticas tendrá efectos directos en la integración del Consejo General del IEEQ, en caso de que designen representantes, así como en la redistribución de las prerrogativas y del financiamiento público local.

Asimismo, recordó que los plazos en materia electoral continúan corriendo, por lo que el instituto actuará de manera inmediata una vez recibida la notificación oficial.

Finalmente, el IEEQ reiteró que cualquier ajuste administrativo, técnico o presupuestal derivado del registro de los nuevos partidos será informado públicamente durante las próximas sesiones de su Consejo General.