ICATMI Impulsa programa C-Transporta

Morelia, Michoacán, 8 de agosto del 2025. – El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán (ICATMI) fortalece su programa C-Transporta en Morelia, Zamora y próximamente en Lázaro Cárdenas. Esta especialidad responde a la creciente demanda de operadores de transporte a nivel nacional, estimada en 54 mil, con una necesidad de 7 mil en Michoacán.

Al respecto, Marco Antonio Flores de la Torre, director general del ICATMI, apuntó que al momento han logrado que cuatro generaciones concluyan con dicha especialidad.

"De esta manera, nosotros como ICATMI ayudamos a que podamos dotar de este déficit que tenemos de operadores y que, de esta manera, la actividad económica del estado se active, pero también los dotamos no solamente de conocimientos y habilidades, sino también de temas actitudinales para minimizar los riesgos de accidentes que se dan en las distintas carreteras en el Estado", señaló el directivo.

Agregó que se encuentran en la promoción de sus capacitaciones y próximos a iniciar el 8 de septiembre en sus 21 planteles.

"Tenemos 14 acciones móviles y más de 300 extramuros en todo el estado, alrededor de 17 especialidades que se están ofertando en los distintos planteles", indicó Flores de la Torre en entrevista durante la Expo-ICATMI, que se llevó a cabo en la plaza del Carmen, lugar donde se exhibieron artículos elaborados por sus estudiantes de especialidades como gastronomía, carpintería, manualidades, corte y confección y belleza.