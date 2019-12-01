Humberto Jiménez Solís, gestiona cartillas del Servicio Militar en beneficio de jóvenes de Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Con el objetivo de facilitar los trámites del Servicio Militar Nacional para los jóvenes del municipio, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, visitó esta mañana la 21ª Zona Militar, ubicada en la ciudad de Morelia, para gestionar y recoger cartillas correspondientes al año 2024, aunado a realizar distintas gestiones en dependencias estatales.

El alcalde destacó que esta acción busca apoyar a quienes, por distintas razones, no pudieron tramitar su cartilla durante el año pasado y para atender una solicitud de las y los jóvenes que se les dificulta trasladarse hasta la capital del estado.

“El día de hoy venimos aquí a la 21ª Zona Militar a solicitar las cartillas para aquellas personas que en 2024 no pudieron hacerlo. Invitamos a todos los hombres del municipio que aún no tienen su cartilla a acercarse a la Secretaría del Ayuntamiento, donde se les informará sobre los requisitos y tiempos para realizar el trámite”, expresó el alcalde.

Humberto Jiménez Solís subrayó la importancia de cumplir con esta obligación ciudadana, recordando que la cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento fundamental en la vida de todo mexicano, ya que en muchos casos se solicita como requisito laboral o académico.

“Seguimos trabajando en beneficio de todos los reyenses, acercando servicios y apoyos que fortalezcan el desarrollo personal y profesional de nuestra gente”, concluyó el edil desde la capital michoacana.

Con estas acciones, reiteró el compromiso con la ciudadanía, promoviendo la responsabilidad cívica y brindando acompañamiento a los jóvenes en sus trámites oficiales.

Asimismo dio a conocer que durante su visita en la capital del estado, acudirá a distintas dependencias estatales a fin de continuar realizando gestiones para la población de Los Reyes, a fin de cristalizar distintos proyectos productivos y obras como acciones.