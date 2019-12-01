Humberto Jiménez Solís encabeza Caravana Navideña que llenó de alegría y unión a Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:51:53
Los Reyes, Michoacán, a 15 de diciembre del 2025.– En un ambiente de alegría, armonía y espíritu navideño, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, acompañado de la señora Evangelina Solís Rivera, encabezó con gran éxito la tradicional Caravana Navideña, que reunió a miles de familias del municipio.

Durante el recorrido, las calles se llenaron de sonrisas, aplausos y miradas de ilusión, reflejo del cariño y la cercanía entre el gobierno municipal y la ciudadanía. La caravana culminó en la Plaza Principal con el encendido oficial del alumbrado navideño, marcando el inicio de las celebraciones decembrinas en el municipio.

Como parte del evento, se presentaron bailables alusivos a la temporada, que fueron disfrutados por niñas, niños y adultos, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo la convivencia familiar en espacios públicos seguros y llenos de vida.

El presidente municipal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que unen a las familias y fortalecen el tejido social, subrayando que un municipio unido y organizado es la base para seguir avanzando en el desarrollo de Los Reyes.

La Caravana Navideña se convirtió así en una muestra de esperanza, cercanía y trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, con lo que se refrenda que en Los Reyes se construye un futuro con unidad, solidaridad y el verdadero espíritu de la Navidad.

