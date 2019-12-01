Humberto Jiménez Solís atiende reportes ciudadanos y fortalece la seguridad en colonias de Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:37:49

Los Reyes, Michoacán, a 7 de abril del 2026.- En atención directa a las solicitudes de la ciudadanía, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, dio seguimiento a la petición para la colocación de una cerca perimetral en la calle 2 de Abril, acción que contribuye a mejorar la seguridad y el entorno de las y los vecinos.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de un gobierno cercano, que escucha y responde a las necesidades reales de la población, priorizando obras que impacten de manera positiva en la vida cotidiana.

La instalación de esta cerca perimetral es resultado de la gestión de los propios habitantes, quienes encontraron respuesta oportuna por parte del Ayuntamiento, a lo que el edil dijo que el compromiso de su gobierno es trabajar de la mano con la ciudadanía.

Humberto Jiménez subrayó que mantiene una supervisión constante y atención personal a las obras y acciones que se desarrollan en colonias y comunidades, con el objetivo de garantizar resultados de calidad y atender de manera directa las demandas sociales.

Asimismo, señaló que su administración avanza con paso firme en la transformación del municipio, impulsando un desarrollo que no se había visto anteriormente en Los Reyes.

El edil resaltó que se trabaja en la mejora de los servicios públicos, la ampliación de servicios básicos, el fortalecimiento del campo, así como en la rehabilitación de vialidades y carreteras.

Estas acciones, dijo, permiten dar un nuevo rostro al municipio, generando bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que continuará atendiendo de manera cercana a la población, dando respuesta puntual a sus necesidades y consolidando un gobierno que cumple.