Humberto Jiménez Solís atiende reportes ciudadanos y fortalece la seguridad en colonias de Los Reyes

Humberto Jiménez Solís atiende reportes ciudadanos y fortalece la seguridad en colonias de Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:37:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 7 de abril del 2026.- En atención directa a las solicitudes de la ciudadanía, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, dio seguimiento a la petición para la colocación de una cerca perimetral en la calle 2 de Abril, acción que contribuye a mejorar la seguridad y el entorno de las y los vecinos.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de un gobierno cercano, que escucha y responde a las necesidades reales de la población, priorizando obras que impacten de manera positiva en la vida cotidiana.

La instalación de esta cerca perimetral es resultado de la gestión de los propios habitantes, quienes encontraron respuesta oportuna por parte del Ayuntamiento, a lo que el edil dijo que  el compromiso de su gobierno es trabajar de la mano con la ciudadanía.

Humberto Jiménez subrayó que mantiene una supervisión constante y atención personal a las obras y acciones que se desarrollan en colonias y comunidades, con el objetivo de garantizar resultados de calidad y atender de manera directa las demandas sociales.

Asimismo, señaló que su administración avanza con paso firme en la transformación del municipio, impulsando un desarrollo que no se había visto anteriormente en Los Reyes.

El edil resaltó que se trabaja en la mejora de los servicios públicos, la ampliación de servicios básicos, el fortalecimiento del campo, así como en la rehabilitación de vialidades y carreteras.

Estas acciones, dijo, permiten dar un nuevo rostro al municipio, generando bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que continuará atendiendo de manera cercana a la población, dando respuesta puntual a sus necesidades y consolidando un gobierno que cumple.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aterriza de emergencia una avioneta en Chihuahua, luego de presunto ataque armado
Carambola entre más de 10 vehículos deja una persona fallecida en la autopista Veracruz-Puebla
Ataque armado en tienda de ropa, deja una persona sin vida en Apaseo el Alto, Guanajuato
Conductor sobrevive a aparatoso accidente en la Morelia-Pátzcuaro
Más información de la categoria
Recibía ex esposo de la Gobernadora de BC medio millón de dólares cada 15 días: EEUU detecta pagos del crimen a sus cuentas, revela periodista
No hay excusas para la crisis de desapariciones en México: Martín Arango, líder del PAN en Querétaro
Descartan andador Progreso para artesanos en el Centro Histórico de Querétaro
Ministra de la SCJN que le aplaudía a AMLO, dice que mexicanos no tienen derecho a la propiedad: ”Cantinflea” antes de avalar congelamiento de cuentas sin orden judicial
Comentarios