Humberto Jiménez rinde homenaje a quienes forjan el futuro de Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, 10 de julio de 2026.- En reconocimiento a la invaluable labor que realizan en la formación de las nuevas generaciones, el Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, ofreció un emotivo festejo en honor a las maestras y maestros del municipio, como muestra de agradecimiento por su vocación, entrega y compromiso con la educación.

En un ambiente de alegría y convivencia, docentes de los distintos niveles educativos disfrutaron de una celebración preparada especialmente para reconocer el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la niñez y la juventud reyense, contribuyendo con su trabajo diario a la construcción de una sociedad más fuerte, preparada y con mayores oportunidades.

Durante su mensaje, Humberto Jiménez expresó su profundo reconocimiento a las y los maestros, destacando que su labor va mucho más allá de las aulas, al sembrar conocimientos, valores y principios que marcan el futuro de cada estudiante y fortalecen el tejido social del municipio.

Asimismo, reiteró que la educación seguirá siendo una prioridad para su administración, refrendando su compromiso de trabajar de manera coordinada con la comunidad educativa para impulsar acciones que favorezcan el desarrollo académico y el bienestar de las instituciones escolares.

Con este homenaje, el Gobierno Municipal de Los Reyes reconoce a quienes, con pasión y dedicación, transforman vidas a través de la enseñanza, convencido de que una educación de calidad es el camino para construir un municipio con más oportunidades, desarrollo y bienestar para todas y todos.