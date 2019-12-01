Humberto Jiménez lleva apoyo contra el cáncer, solidaridad y herramientas educativas a familias y estudiantes de Los Reyes

Humberto Jiménez lleva apoyo contra el cáncer, solidaridad y herramientas educativas a familias y estudiantes de Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:28:03
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Los Reyes, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la solidaridad y generar mayores oportunidades para quienes más lo necesitan, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, inauguró un nuevo corazón recolector de la campaña “Más Tapitas + Fortaleza”, en coordinación con Fundación Merza, sumando esfuerzos para apoyar a pacientes que enfrentan el cáncer y a personas con discapacidad.

El alcalde destacó la importancia de impulsar iniciativas donde la participación ciudadana se convierta en ayuda concreta, ya que la recolección y el reciclaje de tapitas permiten generar recursos destinados a respaldar a sectores que requieren atención y acompañamiento.

Como parte de esta colaboración con Fundación Merza, también se realizaron actividades recreativas y educativas en la Escuela Sor Juana, donde niñas y niños participaron en dinámicas orientadas a fortalecer su aprendizaje y convivencia.

Durante esta visita se realizó la donación de una tableta electrónica para apoyar las actividades escolares y contribuir a que las y los estudiantes cuenten con herramientas que complementen su formación académica.

Humberto Jiménez reconoció la disposición de Fundación Merza y de quienes se suman a estas iniciativas, al señalar que la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad permite multiplicar los beneficios y llevar apoyos a distintos sectores de la población.

Sostuvo que su administración trabaja con sentido humano, buscando fortalecer las alianzas solidarias y respaldar tanto la educación de la niñez como las causas sociales, bajo el sello de Un Gobierno con Corazón.

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