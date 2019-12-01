Humberto Jiménez liderará la construcción de municipios más saludables en Michoacán

Ziracuaretiro, Michoacán, 15 de julio de 2026.- Reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de las familias reyenses, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez, tomó protesta como Presidente de la Red Jurisdiccional de Municipios Saludables, durante la sesión celebrada en el municipio de Ziracuaretiro.

En el marco de este encuentro regional, autoridades municipales y del sector salud coincidieron en la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre los municipios para impulsar políticas públicas, estrategias y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y fomentar entornos más saludables.

Al asumir esta responsabilidad, Humberto Jiménez agradeció la confianza depositada en su persona y reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con los municipios que integran la red, promoviendo iniciativas enfocadas en la prevención, la promoción de la salud y el bienestar integral de las y los ciudadanos.

Con esta encomienda, el presidente municipal refrenda el compromiso del Gobierno de Los Reyes de continuar impulsando acciones que fortalezcan la salud pública, consolidando alianzas institucionales que permitan construir municipios más sanos, seguros y con mejores oportunidades para todas y todos.