Humberto Jiménez impulsa la prevención y el bienestar de las mujeres reyenses, con campaña rosa

Los Reyes, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Con acciones firmes y un enfoque humano, el Gobierno Municipal que encabeza Humberto Jiménez Solís avanza en la promoción de la salud y la prevención del cáncer de mama, por lo que el edil presentó el Programa de Actividades del Mes Rosa, una estrategia integral para fortalecer la cultura del autocuidado y prevención entre las mujeres de Los Reyes.

El alcalde y la presidenta del DIF Municipal, Evangelina Solís encabezaron la presentación del Programa de Actividades del Mes Rosa, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres del municipio.

El evento se realizó en la explanada del DIF Municipal, donde autoridades del Ayuntamiento y del sector salud presentaron la agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo de este mes de octubre, enfocadas en la prevención, detección oportuna y sensibilización sobre el cáncer de mama y cervicouterino.

Durante su mensaje, el alcalde Humberto Jiménez Solís subrayó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud y resaltó que "la detección temprana salva vidas, y como gobierno tenemos el deber de impulsar acciones que informen, acompañen y protejan a las mujeres de nuestro municipio. Prevenir es también un acto de amor por nuestras familias y por la vida”.

A su vez, Liliana Jiménez Solís, Asesora Honorífica del DIF Municipal, dio a conocer el Bando de Actividades del Mes Rosa, que incluye jornadas informativas, talleres, pláticas y actividades comunitarias en coordinación con el Centro de Salud, el Instituto de la Mujer y las regidurías de Salud y de la Mujer.

Asimismo Edgar Julián Capiz Rincón, Director del Centro de Salud, y la doctora Elodia Janeth Barragán Cárdenas, Directora del Área de Salud Municipal, reiteraron su compromiso con la atención preventiva y el trabajo conjunto para garantizar una vida más saludable para las mujeres reyenses.

Al cierre, las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a participar activamente en las actividades del Mes Rosa, recordando que la información y la prevención son las mejores herramientas para salvar vidas.