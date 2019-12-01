Humberto Jiménez fortalece atención ciudadana y avanza con obras en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:21:03

Los Reyes, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- Con un gobierno cercano, sensible y comprometido con el bienestar de la población, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, continúa recorriendo de manera permanente colonias y comunidades para escuchar y atender directamente las necesidades de la gente.

Durante su visita a la colonia La Higuerita, el alcalde caminó sus calles y dialogó de frente con las familias, quienes expusieron diversas inquietudes, destacando entre ellas el tema del agua potable, una problemática que ya comenzó a ser atendida con acciones concretas por parte del Gobierno Municipal.

Humberto Jiménez Solís subrayó que estas visitas forman parte de una dinámica de trabajo constante, donde no solo se avanza en la ejecución de obras, sino también en la atención de gestiones directas de la ciudadanía, priorizando las necesidades más apremiantes.

El edil destacó que su administración trabaja con un enfoque humano, siendo un gobierno de corazón, comprometido y sensible, que pone en el centro de sus decisiones el bienestar de las familias y el desarrollo integral del municipio.

Asimismo, reiteró que cuando se gobierna con responsabilidad y cercanía, las soluciones llegan, ya que escuchar a la población permite tomar decisiones más acertadas y generar resultados reales.

Finalmente, afirmó que su gobierno seguirá avanzando con hechos, impulsando obras y acciones que transformen la calidad de vida de las y los habitantes de Los Reyes, consolidando un municipio en crecimiento y con mejores oportunidades para todas y todos.