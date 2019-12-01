Humberto Jiménez, entre los alcaldes mejor evaluados de Michoacán; respaldo ciudadano lo posiciona, trabajo mata grilla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 21:10:25

Los Reyes, Michoacán, a 29 de marzo del 2026.– A pesar de las campañas de desinformación y ataques emprendidos por sus adversarios, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, continúa consolidándose como uno de los alcaldes mejor evaluados en Michoacán, gracias al respaldo ciudadano y a los resultados tangibles de su gobierno.

De acuerdo con una encuesta regional difundida por Tocumbo Informando, el edil registra un 73% de aprobación ciudadana, posicionándose como el alcalde mejor evaluado en su región, reflejo de un gobierno cercano y con resultados visibles.

Asimismo, en la medición estatal realizada por Statistical Research Corporation (SRC), correspondiente a marzo de 2026, Humberto Jiménez se ubica en el sexto lugar a nivel estatal, (de 113 presidentes) con 58.3% de aprobación, consolidándose dentro del grupo de presidentes municipales con mejor desempeño en Michoacán.

De acuerdo con mediciones recientes, el edil se mantiene dentro de los primeros lugares en evaluación estatal, reflejo de un trabajo constante basado en hechos, obras y acciones que han impulsado el desarrollo del municipio.

Bajo la premisa de que “trabajo mata grilla”, la administración municipal ha priorizado el bienestar de la población, avanzando con proyectos que fortalecen la infraestructura, los servicios públicos y la atención social en cada rincón de Los Reyes.

El respaldo ciudadano no es casualidad. Día a día, el cariño y la confianza de la gente crecen, consolidando un liderazgo cercano, con sentido social y compromiso real. Esto ha generado también reacciones de quienes ven en su crecimiento político una amenaza, recurriendo a campañas de desprestigio que, lejos de debilitarlo, han fortalecido su posición.

El gobierno municipal ha dejado claro que su eje es la justicia social y el amor por su gente, principios que guían cada decisión y cada acción emprendida.

Mientras algunos apuestan por la confrontación, en Los Reyes se continúa avanzando con resultados. La administración de Humberto Jiménez demuestra que el trabajo firme y el compromiso con la ciudadanía son la mejor respuesta ante cualquier intento de desinformación.