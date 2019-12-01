Humberto Jiménez denunciará daño a su imagen tras señalamientos de presuntos vínculos con la delincuencia

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por ataques al honor y daño a su imagen, luego de que, hace un año, fuera señalado de tener vínculos con un líder criminal.

El alcalde afirmó que interpondrá la denuncia en las próximas 24 horas ante la FGE “en contra de quien resulte responsable”. Señaló que busca conocer quién estuvo detrás de los materiales audiovisuales y cuáles fueron sus objetivos.

“Ese es un tema muy importante porque generó mucha controversia en la región. Esta persona que se hacía llamar el Ejército Purépecha generó psicosis en muchos municipios, pero en especial tenía una fijación con el municipio de Los Reyes, señalándome de cosas que carecían de pruebas y evidencias”, declaró.

Jiménez Solís sostuvo que los señalamientos fueron difundidos desde perfiles anónimos y sin elementos que los acreditaran.

“Es muy fácil estar detrás de un video, taparte la cara y acusar a alguien de algo que no puedes comprobar. Definitivamente, yo no soy esa persona y, cuando lo detuvieron, debieron salir a defenderme; a lo mejor yo también debí salir y decir que con esto se desvirtuaba todo lo que esta persona me acusaba”, expresó.

Recordó que, en septiembre del año pasado, detuvieron en Jiquilpan a cuatro personas, entre ellas Luis Ángel “N”, entonces secretario del Ayuntamiento, por su presunta participación en la creación y difusión de videos con amenazas atribuidas al supuesto Ejército Purépecha de Liberación Michoacana.