Humberto Jiménez da banderazo de arranque de obras en Los Reyes, se consolida el progreso

Los Reyes, Michoacán, a 22 de agosto del 2025.– Con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar servicios básicos de calidad, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, acompañado de regidores, regidoras, funcionarios municipales y habitantes de las demarcaciones beneficiadas, encabezó el banderazo de arranque de dos obras clave que beneficiarán a familias en el municipio de Los Reyes.

En la Colonia Praderas de Itzícuaro, se iniciaron trabajos de pavimentación hidráulica de 912 metros cuadrados, así como la sustitución de 141 metros de tubería de drenaje y rehabilitación de la red de agua potable.

"Esta obra permitirá a las familias contar con calles más seguras, un drenaje eficiente y agua potable confiable, fortaleciendo la calidad de vida y la infraestructura urbana" dijo el alcalde.

Asimismo en la calle Nicolás Cervantes, en la comunidad de Cherato, se dio el arranque de obra para mejorar la vialidad y el acceso a servicios básicos. “Cherato celebra el inicio de una nueva etapa de progreso y bienestar”, destacó el presidente municipal, subrayando que estas acciones reflejan un gobierno cercano y comprometido con la ciudadanía.

En ese sentido informó que estas obras forman parte de un programa integral de desarrollo urbano, que tiene como prioridad atender las necesidades de las familias, garantizando espacios dignos, seguros y funcionales y sostuvo que cada proyecto representa un esfuerzo por impulsar la modernización de calles y redes de servicios, promoviendo el bienestar de las comunidades.

El presidente municipal enfatizó que su administración mantiene un compromiso constante con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y respondiendo con acciones concretas que impactan positivamente en la vida cotidiana. “Sin prisas, pero sin pausas”, afirmó Humberto Jiménez Solís, tras reiterar que la cercanía y eficiencia son la guía de su gobierno.

Entre los beneficios directos para la ciudadanía, dijo, se tendrán calles más seguras y funcionales, redes de drenaje confiables que previenen inundaciones, además de agua potable de calidad para las familias y acceso mejorado a servicios y movilidad en comunidades clave.