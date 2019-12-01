Humberto Jiménez da banderazo de arranque de obras en Los Reyes, se consolida el progreso

Humberto Jiménez da banderazo de arranque de obras en Los Reyes, se consolida el progreso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 20:57:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 22 de agosto del 2025.– Con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar servicios básicos de calidad, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, acompañado de regidores, regidoras, funcionarios municipales y habitantes de las demarcaciones beneficiadas, encabezó el banderazo de arranque de dos obras clave que beneficiarán a  familias en el municipio de Los Reyes.

En la Colonia Praderas de Itzícuaro, se iniciaron trabajos de pavimentación hidráulica de 912 metros cuadrados, así como la sustitución de 141 metros de tubería de drenaje y rehabilitación de la red de agua potable. 

"Esta obra permitirá a las familias contar con calles más seguras, un drenaje eficiente y agua potable confiable, fortaleciendo la calidad de vida y la infraestructura urbana" dijo el alcalde.

Asimismo en la calle Nicolás Cervantes, en la comunidad de Cherato, se dio el arranque de obra para mejorar la vialidad y el acceso a servicios básicos. “Cherato celebra el inicio de una nueva etapa de progreso y bienestar”, destacó el presidente municipal, subrayando que estas acciones reflejan un gobierno cercano y comprometido con la ciudadanía.

En ese sentido informó que estas obras forman parte de un programa integral de desarrollo urbano, que tiene como prioridad atender las necesidades de las familias, garantizando espacios dignos, seguros y funcionales y sostuvo que cada proyecto representa un esfuerzo por impulsar la modernización de calles y redes de servicios, promoviendo el bienestar de las comunidades.

El presidente municipal enfatizó que su administración mantiene un compromiso constante con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y respondiendo con acciones concretas que impactan positivamente en la vida cotidiana. “Sin prisas, pero sin pausas”, afirmó Humberto Jiménez Solís, tras reiterar que la cercanía y eficiencia son la guía de su gobierno.

Entre los beneficios directos para la ciudadanía, dijo, se tendrán calles más seguras y funcionales, redes de drenaje confiables que previenen inundaciones, además de agua potable de calidad para las familias y acceso mejorado a servicios y movilidad en comunidades clave.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rescatan a hombre tras intentar aventarse de un tercer piso de un hospital de Querétaro
Camioneta cae a barranco de la carretera  Yecuatla-Plan de la Flor en Veracruz; hay 13 personas lesionadas
Ultiman a joven tras ataque armado en la comunidad de La Cruz, en Celaya, Guanajuato
Clausuran al menos 17 minas ilegales en la Ciudad de México 
Más información de la categoria
Silvano Aureoles pierde protección judicial y queda a un paso de ser detenido
Policías dan muerte a 12 sujetos en enfrentamiento en Doctor Coss, Nuevo León
CURP biométrica llegará en octubre; los primeros envíos serán a través de correo electrónico
Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán; golpe al crimen es de mil 200 mdp
Comentarios