Los Reyes, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Con una cartelera musical que reúne agrupaciones de gran trayectoria, artistas del regional mexicano y espectáculos para toda la familia, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, presentó oficialmente los eventos del Teatro del Pueblo de la Feria de Los Reyes, una celebración que busca atraer visitantes de toda la región y recibir a los migrantes e hijos ausentes que regresan a su tierra durante la temporada decembrina.

El programa arrancará el 19 de diciembre con Conjunto Primavera, acompañado de Ezequiel y su Tierra Brava y Los Blacks. El 20 de diciembre se presentará Raúl Partida, mientras que el 26 de diciembre habrá un evento con causa con Sergio Mendívil y Nueva Sangre de los Cadetes de Linares.

La música continuará el 27 de diciembre con Los Bríos y Los Terrícolas; el 2 de enero con Luis Ángel “El Flaco” y Los Hijos del Doctor; y el 3 de enero con Grupo Palomo. Para el 6 de enero se tiene preparada una función de lucha libre, mientras que el 8 de enero se presentarán Los Hermanos Jiménez, con música tradicional y arpa, y La Arrolladora Banda El Limón, encargada de cerrar la cartelera musical.

Humberto Jiménez Solís explicó que la selección de artistas tomó en cuenta las preferencias de la ciudadanía, mediante encuestas y dinámicas realizadas en distintas plataformas, con la intención de ofrecer espectáculos atractivos tanto para los habitantes de Los Reyes como para visitantes de Tocumbo, Tingüindín, Peribán, Tancítaro, Cotija, Zamora, Uruapan y otros municipios.

Precisó que únicamente tres espectáculos tendrán costo de acceso, Conjunto Primavera, Luis Ángel “El Flaco” y La Arrolladora Banda El Limón, mientras que el resto serán gratuitos y algunos tendrán un propósito solidario para respaldar distintas causas sociales.

Entre las actividades con causa se contempla la recolección de apoyos para hospitales del municipio, donación de croquetas para espacios que protegen a perros en situación de calle, entrega de juguetes a niñas y niños de comunidades indígenas y apoyos de uniformes y útiles escolares para estudiantes que enfrentan dificultades económicas.

El alcalde destacó que la feria también tendrá un importante componente cultural, con actividades para promover la gastronomía, las tradiciones y la identidad de las comunidades originarias, además de juegos de lotería, concursos de piñatas, presentaciones de danza y muestras de expresiones artísticas regionales.

Subrayó la importancia de preservar la lengua purépecha y acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones de las comunidades, mediante la difusión de platillos como el churipo, las corundas y los nacatamales de Sicuicho, así como la música, las orquestas comunitarias y las artesanías.

Finalmente, Humberto Jiménez Solís invitó a las familias de Michoacán, a los migrantes y a los hijos ausentes que radican en otros estados y países a regresar a Los Reyes y disfrutar de esta celebración, que busca fortalecer la convivencia familiar, la identidad cultural y la solidaridad entre la población.