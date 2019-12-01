Hugo Servín ofrece zapatos escolares a $180 pesos en apoyo a la economía familiar

Hugo Servín ofrece zapatos escolares a $180 pesos en apoyo a la economía familiar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 16:43:33
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Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- Como parte de las acciones en beneficio de las familias morelianas, el regidor Hugo Servín puso a disposición zapatos escolares a un costo de $180 pesos, con el objetivo de apoyar la economía de madres y padres de familia ante el próximo regreso a clases.

La iniciativa contempla diferentes modelos para niñas y niños, incluyendo calzado formal negro y tenis blancos deportivos, aptos para el ciclo escolar. El precio se mantiene fijo para todos los estilos disponibles, buscando que más familias puedan acceder a este apoyo.

El punto de venta se encuentra ubicado en Av. Acueducto #1720, en la Colonia Chapultepec Oriente, de Morelia, en la Casa de Acción Social. El horario de atención es de lunes a viernes, en dos turnos: de 9:00 AM a 2:00 PM y de 4:00 PM a 6:00 PM.

Con este programa, se busca aligerar el gasto familiar que representa la compra de útiles y uniformes escolares. Se recomienda a las y los interesados acudir con tiempo para verificar tallas y disponibilidad.

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