Huetamo: uno de los 3 primeros municipios en contar con el número de elementos requeridos en Seguridad Pública
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 18:00:11
Huetamo, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- En el fortalecimiento de la corporación de Seguridad Pública Municipal, se dio cumplimiento a lo establecido en las normas que rigen en la materia que regula a los cuerpos policiales, ya que Huetamo se ha convertido en unos de los primeros tres municipios en el Estado en contar con el número de policías requeridos como lo marca la ley.

Por ello, se entregaron también 43 licencias de portación de arma, expedidas por la Secretaria de la Defensa Nacional. 

Sin duda, este tipo de acciones marcan en compromiso del alcalde Pablo Varona con la seguridad de la población y la paz que prevalece en el municipio.

