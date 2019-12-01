Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 22:20:11

Huetamo, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de preservar uno de los espacios más emblemáticos y queridos por las familias de Cutzeo, el Gobierno Municipal de Huetamo dio arranque a la remodelación de la Parroquia del Señor del Perdón de Cutzeo y la Asunción de María.

La obra contempla la rehabilitación y mejoramiento del atrio parroquial, para que las familias cuenten con un espacio digno, seguro y ordenado para sus celebraciones, así como la iluminación arquitectónica del edificio parroquial, que permitirá resaltar su belleza y su valor histórico durante la noche.

Durante el arranque, el Presidente Municipal destacó que esta parroquia no solo es un templo, sino el corazón de Cutzeo, donde se han vivido bautizos, bodas, fiestas patronales y momentos que unen a toda la comunidad.

El párroco y vecinos de la comunidad agradecieron el inicio de los trabajos, destacando que por años habían soñado con ver su parroquia iluminada y con un atrio digno para recibir a los feligreses y visitantes.

Con esta obra, el Gobierno de Huetamo reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio, la fe y los espacios que dan identidad a nuestras comunidades.