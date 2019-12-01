Huandacareo aprueba por unanimidad reforma constitucional contra el endeudamiento transexenal

Huandacareo aprueba por unanimidad reforma constitucional contra el endeudamiento transexenal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 11:15:16
Huandacareo, Michoacán, a 18 de febrero 2026.— El Cabildo de Huandacareo aprobó por unanimidad la reforma al artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que establece el principio de no endeudamiento transexenal y fortalece un modelo de finanzas públicas responsables orientado a proteger el futuro de las próximas generaciones.

La aprobación municipal respalda una transformación de fondo en la forma de gobernar, al impedir que administraciones comprometan recursos más allá de su periodo constitucional y evitar que la deuda pública se convierta en una carga permanente para la ciudadanía. Con esta decisión, Huandacareo se coloca entre los primeros municipios en sumarse a esta reforma histórica que consolida disciplina financiera, transparencia y responsabilidad institucional.


El acuerdo reconoce que es posible impulsar obras, programas sociales e inversión pública sin recurrir a nuevos endeudamientos, como lo demuestra el manejo financiero estatal desde 2021. Asimismo, se destaca que la reforma no afecta la autonomía municipal, ya que los ayuntamientos conservan plenamente sus facultades legales en materia hacendaria.
Con esta determinación, el Cabildo refrenda su compromiso con un ejercicio de gobierno que privilegia soluciones duraderas, estabilidad financiera y bienestar para la población.

