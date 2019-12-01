Hoy Morelia es una ciudad que avanza con visión: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 09:33:58

Morelia, Michoacán; 7 de agosto de 2025.- El Presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentará el próximo 14 de agosto su Primer Informe de Gobierno. El edil capitalino, destacó que

hoy Morelia tiene un brillo diferente.

En un video de 1.44 minutos colocado en sus redes sociales, el Alcalde de Morelia resalta que el turismo rompe récords, los servicios son más eficientes y hay obra pública como nunca antes.

El plan de gran visión avanza, de corredores verdes se pasó a parque lineales y de un proyecto de seguridad concebido, hoy se tiene una de las mejores policías de México.

Hoy Morelia es una ciudad que brilla, que avanza, que inspira; una ciudad donde el presente y el futuro se construyen con visión, subraya Alfonso Martínez.