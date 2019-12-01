Riña callejera de una persona lesionada en la colonia Paraíso Industrial en Morelia, Michoacán

Riña callejera de una persona lesionada en la colonia Paraíso Industrial en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 22:36:51
Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Se registró una riña callejera que dejó una persona lesionada por cachazos de arma de fuego, en la colonia Paraíso Industrial de la capital michoacana.

De acuerdo a información de testigos, en la pelea en la calle Consuelo Alfaro de la colonia antes mencionada, varios sujetos intervinieron usando machetes y armas de fuego.

La víctima, logró quitarle el arma a uno de los hombres, antes de que huyera a bordo de un automóvil de color verde militar.

Tras ser reportada la situación al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes se encargaron de restablecer el orden.

Asimismo, llegaron paramédicos para auxiliar al herido, quien fue identificado como Jesús, de 30 años de edad, y después de corroborar que sus lesiones no eran de gravedad, determinaron que no era necesario su traslado a un nosocomio.

Los oficiales solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, debido a que fue localizado un casquillo percutido en la zona donde sostuvieron la pelea.

 

 

Noventa Grados
