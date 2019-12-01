Balean a joven mujer en Zamora, Michoacán; ataque armado sacude la colonia Ejidal Sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 00:31:10
Zamora, Mich., a 9 de agosto de 2025.- La ola de violencia que azota a Zamora sumó una nueva víctima la noche del viernes, cuando una joven de 24 años fue atacada a balazos en plena vía pública, frente a vecinos y clientes de un negocio de comida.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:10 horas, sobre la calle Melchor Ocampo casi esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia Ejidal Sur. De acuerdo con reportes oficiales, sujetos armados abrieron fuego contra la mujer y huyeron antes de que llegara la policía.

La víctima, identificada como María del Carmen O. T., vecina de la comunidad de Chaparaco, quedó malherida en el piso de un establecimiento de venta de cenas. Paramédicos de Rescate lograron estabilizarla y trasladarla de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

En el lugar del ataque, sobre la calle Adolfo López Mateos entre Ocampo y Justo Sierra, autoridades localizaron varios casquillos percutidos. La zona fue acordonada bajo estrictos protocolos de seguridad mientras la Fiscalía General del Estado recolectaba evidencias.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión y la identidad de los responsables. 

