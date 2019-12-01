En accidente automovilístico, pierde la vida Luis Armando Reynoso López hijo de ex gobernador de Aguascalientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 22:17:14
Encarnación de Díaz, Jalisco, a 8 de agosto de 2025.- Luis Armando Reynoso López, hijo del ex gobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, perdió la vida junto a su prometida, después de que su automóvil volcara en un accidente cuando viajaba de regreso a Aguascalientes.

De acuerdo a la información, el ahora occiso de 39 años de edad, iba en compañía de su prometida Paulina Ibarra de 34 años y el vehículo era conducido por su chofer, Miguel González, quien resultó lesionado con heridas de gravedad.

Los hechos se registraron  en el kilometro 85 de la carretera federal 45, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, donde el vehículo se salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, así como bomberos de la Coordinación de Protección Civil del municipio antes mencionado, para realizar el rescate de los cuerpos y del herido.

Miguel González, fue trasladado vía aérea al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, donde los médicos reportaron su estado de salud como grave.

 

 

