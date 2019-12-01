Vinculan a dos funcionarios más del ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León por caída de escenario en evento de MC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 22:55:37
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de agosto de 2025.- Dos personas más fueron vinculadas por un juez de control, para ser investigadas por la caída de un escenario en el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El juez dicto auto de vinculación para dos empleados de Protección Civil del ayuntamiento antes mencionado, por los delitos de homicidio a título de culpa y lesiones a título de culpa.

Los funcionarios fueron identificados como Marisela “N” y Javier “N”, a quien se les fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.

El pasado martes 5 de agosto, dos empleados más de de Protección Civil de Nuevo León, Alberto “N” y José “N”, fueron vinculados a proceso por los mismos delitos y como medida cautelar se les impuso presentarse cada mes.

Cabe resaltar que la caída del escenario, se registró durante un evento proselitista el 22 de mayo de 2024, en el 10 personas perdieron la vida y resultaron lesionados 246.

 

 

