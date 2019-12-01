Hoy las mujeres podemos conciliar diversos roles y dar resultados: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 18:01:20

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- En la nueva forma de hacer política, las mujeres pueden conciliar diversos roles como ser profesionista, ocupar un cargo en la función pública, ser madre y dar resultados favorables, destacó la diputada local Brissa Arroyo.

Al participar en el conversatorio Mujer, Poder y Revolución, que organizó la Secretaría de las Juventudes del PRD, la diputada local agradeció a Lupita Flores Saldaña la invitación y reconoció que este tipo de ejercicios son una ventana para reivindicar los principios de este instituto político.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, compartió que el PRD fue el primer partido político en establecer en sus estatutos la paridad de género , inició con 30 por ciento mujeres y 70 hombres, posteriormente 40 y 60, para después impulsar el 50 y 50, que incluso se hizo ley en lo electoral y en todos los espacios públicos.

En ese sentido, Brissa Arroyo retomó la importancia de normalizar la participación de las mujeres en la vida política, social, institucional y económica.

Eso existe en las Leyes, en la normatividad, sin embargo, en la práctica aún falta mucho camino por recorrer, tenemos que pasar a que nosotras nos podamos sentir que realmente encabezamos un proyecto político.

“Yo las invito a ejercer lo que en el discurso se dice, que hagamos propios esos espacios que nos corresponden”, afirmó.

Profundizó que hoy las mujeres están preparadas y capacitadas para conciliar los diversos roles, como profesionistas, legisladoras o presidentas municipales, en algún cargo directivo, como madre de familia, y dar resultados favorables.

“Claro que se puede, porque esas responsabilidades nos forjan el carácter”, mencionó.

Por otra parte, invitó a las mujeres a deconstruirse para no vernos como competencia, sino como aliadas. “Somos compañeras de partido, somos aliadas, pero no competencia como a veces se hace ver”, afirmó.