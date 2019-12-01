Hoy inicia registro al Programa de Vivienda en 6 municipios: Bedolla

Morelia, Michoacán, 11 agosto de 2025.- Este lunes inicia el registro gratuito para acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar en los municipios de Yurécuaro, Vista Hermosa, Coeneo, Huiramba, Ario y Jiquilpan, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.



Detalló en conferencia de prensa que en la convocatoria publicada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en la página https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio se pueden consultar los módulos a donde deberá acudir personalmente la población interesada sin seguridad social, con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y CURP.



“El Programa de Vivienda de la Conavi es el más avanzado. En Michoacán ya arrancaron obra en algunos municipios, como en Yurécuaro y Huiramba, y está por arrancar en Ario. La intención es llevar vivienda digna a los 113 municipios”, expuso.



Por su parte, el director del Instituto de la Vivienda en Michoacán (IVEM), Luis David Soto Quizaman, expuso que para atender la necesidad de vivienda que tiene el estado, se convino con el Gobierno federal construir 57 mil hogares en los 113 municipios del estado con una inversión sexenal de 34 mil 200 millones de pesos para beneficio de 193 mil 800 personas sin seguridad social y derechohabientes del Infonavit y Fovissste.



Informó que hasta el momento 35 municipios se han adherido al programa, de los cuales, 25 se encuentran en proceso de validación de predios y 10 ya han firmado convenio para la construcción de 11 mil 500 viviendas en zonas seguras incorporadas al área urbana, con certeza de propiedad, acceso a servicios básicos, y cercanas a equipamientos y actividades económicas.