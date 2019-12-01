Honra Quiroga a las mujeres indígenas en el marco de su Aniversario

Honra Quiroga a las mujeres indígenas en el marco de su Aniversario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 19:43:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 12 de septiembre 2025 – En el marco de las celebraciones del Aniversario de Quiroga, el Ayuntamiento conmemoró el Día de la Mujer Indígena, rindiendo un merecido reconocimiento a las comunidades originarias que, con esfuerzo y dedicación, preservan nuestras raíces, cultura y tradiciones.

En representación de la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, la secretaria del Ayuntamiento, Karina Campuzano Campuzano, junto a los regidores Antonio Flores Anita y Adriana Rivera Campuzano, así como el jefe de Tenencia de San Andrés Zindurio, Jesús Torres, entregaron reconocimientos a destacadas mujeres que con su labor y ejemplo mantienen viva la identidad de Quiroga.

Es así que Lourdes Máximo Gregorio, Guadalupe Domínguez Medina, Esperanza Barajas Domínguez, Irma Morales Gregorio y la reconocida locutora María Delfina, fueron reconocidas.

La conmemoración se llevó a cabo en la Plaza Madrigal de las Altas Torres, donde las y los asistentes disfrutaron de música, danza y el tradicional trueque, práctica ancestral que fortalece la unión comunitaria y que en esta ocasión permitió intercambiar productos como despensa, pan, fruta, dulces, plantas, tortillas y juguetes.

El Ayuntamiento de Quiroga reafirma con estas acciones su compromiso de seguir reconociendo y fortaleciendo el papel de las mujeres indígenas en la vida social, cultural y económica del municipio. Su legado, lleno de sabiduría y resistencia, es pilar en la construcción de un Quiroga más justo, diverso y orgulloso de sus raíces.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad
FGR quema casi 6 millones de cigarros ilegales y destruye estupefacientes en Campeche
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades
Más información de la categoria
Cuenta ISSSTE con insumos completos, quirófanos y atención especializada para afectados por la explosión en Iztapalapa: Martí Batres
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Con la Cuarta Transformación, México es uno de los países menos desiguales del continente: Claudia Sheinbaum
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Comentarios