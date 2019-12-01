Histórico apoyo del Gobierno de Alfonso Martínez a la educación

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- En Sesión Ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Morelia aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la donación de una superficie municipal de 1,872.12 metros cuadrados, en Atapaneo, a favor del Telebachillerato Michoacán, para la instalación de un nuevo plantel educativo.

Durante la sesión, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida a integrantes del telebachillerato, madres y padres de familia, así como a la jefa de tenencia de Atapaneo, Imelda Martínez, quienes acompañaron este importante acuerdo que fortalece la infraestructura educativa en la zona.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde reiteró el compromiso de su administración con el desarrollo integral de la niñez y juventud moreliana: “No sé si haya un antecedente mayor, pero en nuestra administración hemos hecho donaciones de terrenos importantes para la construcción de escuelas. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, la educación no es un tema del ámbito municipal, sin embargo, el compromiso de nosotros con los jóvenes y con los niños estará patente y lo seguiremos impulsando”.

Regidoras y regidores reconocieron el trabajo coordinado que permitió concretar esta iniciativa, destacando la gestión de la Síndica Susan Melissa Vásquez Pérez, así como el esfuerzo conjunto de madres, padres de familia y directivos del Telebachillerato, quienes impulsaron el proyecto de la mano de la autoridad municipal.

Con la autorización de este espacio para la construcción del nuevo plantel, el Gobierno de Morelia impulsa el acceso a la educación media superior en la zona de Atapaneo, brindando a las y los jóvenes la oportunidad de continuar sus estudios cerca de su hogar, reduciendo traslados prolongados y contribuyendo a la economía de las familias.