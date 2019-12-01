Histórica inversión en educación durante el primer año de gobierno de Alexis Velázquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 21:42:32
Huandacareo, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- En el marco del primer año de gobierno de Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, reafirmó su compromiso con la niñez y juventud con una inversión histórica de 2 millones de pesos en el sector educativo, lo que permitió mejorar las condiciones de las escuelas del municipio.

Se impulsaron programas que apoyan directamente a las familias huandacarenses. Con “Ver Bien para Aprender Mejor”, 200 estudiantes recibieron lentes gratuitos para garantizar que la salud visual no sea un obstáculo en su formación. A la par, con el programa “Jalo a Estudiar”, 520 jóvenes de secundaria recibieron tenis escolares, un apoyo que alivia la economía familiar y motiva a las y los adolescentes a continuar su preparación académica.

Además, se fortaleció la educación para adultos, instalando módulos donde varias personas están concluyendo sus estudios, lo que abre nuevas oportunidades de desarrollo personal y laboral.

En cuanto a educación superior, se firmó un convenio con 23 universidades, gracias al cual los jóvenes de Huandacareo tienen acceso a más de 300 carreras, con descuentos y becas especiales mediante las “Becas Salvador Urrutia”, ampliando las posibilidades de formación profesional de calidad.

“La educación es la mejor inversión que podemos hacer por nuestro pueblo. Apostarle a las niñas, niños y jóvenes es garantizar un mejor futuro para Huandacareo”, destacó Alexis Velázquez, presidente municipal.

Gracias a esta inversión, también las instituciones educativas cuentan con mobiliario nuevo, computadoras, pintura y materiales, generando espacios más dignos y adecuados para el aprendizaje de cientos de estudiantes.

