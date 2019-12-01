Hipócritas quienes donan a Cuba y no atienden a víctimas en Michoacán: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 17 de marzo de 2026.- Son hipócritas los actores políticos que quieren donar dinero a Cuba y no atienden primero a las víctimas que ha dejado el crimen en todo el estado, a los desplazados, a quienes buscan a sus desaparecidos y a quienes también están en condiciones desfavorables, criticó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, tras indicar que él se gasta su sueldo como diputado local en apoyar a todo aquel que se acerca al partido.

“Se la pasan más en actividades políticas que en lo que requiere México y eso es una hipocresía, están más preocupados por un país que vive una dictadura de hace muchos años que, por las víctimas de Michoacán, las víctimas del crimen organizado, por los muertos, por las familias incompletas, por tantas personas que no saben a quién, a dónde irle a llorar a sus hijos, a sus hermanos”, mencionó.

Señaló que con este tipo de propuestas oficialistas se busca desviar la atención de lo verdaderamente urgente en la entidad, además de que nunca se vio una palabra de lamento del expresidente López Obrador por las víctimas de actos terroristas en Michoacán, como el caso de la explosión en Coahuayana en diciembre de 2025.

“El expresidente López Obrador, no opinó nada del asesinato de Carlos Manzo, no opinó nada del coche bomba que mató a tantas personas en Coahuayana, no opina nada de las familias desplazadas, yo ayer aquí estuve atendiendo a una familia de personas desplazadas. Yo gasto mi sueldo en atender a la gente, porque todos los desplazados que acuden conmigo tengo que darles de comer, buscarles dónde quedarse, canalizarlos y llevarlos a que denuncien”, dijo.

Insistió en que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez, debe asumir la responsabilidad para la cual fue electo en las urnas, que es atender y hacer su trabajo a favor de las y los michoacanos y no buscar reflectores ajenos.

“Eso de que un mes de sueldo, que hagan su trabajo, que asuman su responsabilidad. El gobernador quiere hacer su chamba, desquitar su mes de sueldo, que atienda a las víctimas, que le resuelva el problema que hay en la Sierra Sur de Morelia, donde hay tantas familias desplazadas y están talando nuestros bosques. Si quieren hacer algo, desquiten ese sueldo, no nomás lo donen. Desquiten el sueldo, porque no lo desquitan”, aseguró.

Memo Valencia insistió en que es inverosímil que incluso, un capo delictivo recientemente asesinado tenga un lugar donde visitarlo, y sus víctimas sigan sin aparecer y sus familias padezcan la indolencia del gobierno morenista.

“Siquiera a El Mencho tienen a dónde irle a llorar, su caja de oro no creo que se la vayan a ni a robar, pero ahí alrededor de donde lo enterraron, hay un montón de víctimas de él, pero hay otros que no saben ni siquiera dónde irle a llorar”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; las secretarias de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; y de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como la dirigente estatal del ONMPRI, Edna Martínez Nambo; y Evelio Segura, dirigente en Michoacán de la Fundación Colosio.