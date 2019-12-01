Hijo y sobrino de gobernador de Oaxaca renuncian a cargos en Morena tras señalamientos de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 12:50:28

Oaxaca, Oaxaca, a 18 de febrero 2026.- Shabin Jara, secretario de Organización de Morena y Emmanuel Navarro Jara, presidente estatal del partido guinda, hijo y sobrino respectivamente, del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, renunciaron a sus cargos, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mostrara su desaprobación.

El pasado 10 de febrero, la mandataria mexicana señaló que “no está bien, no es correcto y debería tomar las medidas necesarias. Está prohibido contratar a un familiar hasta el cuarto nivel”.

Por lo anterior, Luisa Cortés, quien actualmente preside el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, informó que Navarro Jara, quien asumió la dirigencia del partido tras la salida de Benjamín Viveros Montalvo (también sobrino del gobernador) y ahora diputado local, el cual dimitió de su cargo para buscar la candidatura.

“En un acto de congruencia y en apego a los principios y valores que rigen a nuestro movimiento, este día ha decidido presentar formalmente su renuncia al cargo” manifestó la senadora.

Además, la legisladora mencionó que se presentó otra dimisión, y si bien no dio el nombre de la persona, el medio La Jornada confirmó con base en declaraciones de miembros del partido, que se trató del hijo de Jara Cruz, quien se desempeñaba como secretario de Organización en el CCE del partido.