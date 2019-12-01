Hermanamientos rinden frutos en beneficio de Morelia: Yankel Benítez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 14:42:06

Monterey Park, California; 13 de marzo de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, reconoció que el donativo de equipamiento para el cuerpo de bomberos de Morelia, proveniente de la estación de bomberos de Monterey Park, California, es el resultado de los Hermanamientos que la capital mantiene con diversas ciudades.

Yankel Benítez destacó las gestiones y colaboraciones impulsadas por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, las cuales continúan generando beneficios para la capital michoacana y sus habitantes.

“Estamos recibiendo un importante donativo para nuestro municipio, muy contentos y muy agradecidos con la ciudad de Monterey Park y también con nuestro presidente Alfonso Martínez, por las gestiones que realizó y que hoy están dando frutos muy importantes para Morelia”, expresó.

El funcionario municipal explicó que el donativo consiste en 90 equipos completos de respiración autónoma, los cuales permitirán que el personal de bomberos realice su labor con mayor seguridad durante la atención de emergencias e incendios. Señaló que este equipamiento optimizará la capacidad de respuesta del cuerpo de bomberos de Morelia, y permitirá brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Yankel Benítez subrayó que esta colaboración internacional refleja el valor de los Hermanamientos impulsados por la actual administración municipal.

“Este es un ejemplo claro del significado que tienen los hermanamientos y de las grandes relaciones que ha construido nuestro presidente con diversas ciudades del mundo, relaciones que hoy se traducen en beneficios para Morelia”, concluyó.