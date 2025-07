Hélder Valencia Soto: Del PRD a la Administración Bedollista sin Renunciar a su Partido

Morelia, Michoacán, a 3 de julio del 2025.-Helder Valencia Soto, suplente del diputado local Octavio Ocampo Córdova, se sumó a la administración Bedollista, pero se mantendrá como militante en las filas del Partido de la Revolución Democrática Michoacán.

Apuntó que no encontró inconveniente para aceptar la invitación de trabajar en la Secretaría del Migrante, debido a que desde el Comité Estatal del Sol Azteca , se plantea la posibilidad de alianzas entre Morena y PRD-M para el próximo proceso electoral.

"De momento no tengo pensado un tema de renuncia, creo que el presidente del PRD ha dejado claro que se está buscando, que ya se está trabajando, ha dejado claro en la rueda de prensa que ya se está trabajando una alianza con Morena, entonces, si vamos a caminar juntos con el partido que se encuentra en el gobierno, pues no creo que exista algún problema o impedimento para yo estar en estos momentos apoyando esta invitación que me hace el licenciado Antonio Soto a formar parte de esta dependencia", comentó, el ex secretario de planeación estratégica y organización interna del PRD.

Valencia Soto, ocupó por un par de semanas el cargo de director de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, solicitó licencia en marzo pasado para asumir la diputación local debido a la solicitud de permiso de Octavio Ocampo, este último retomó la curul, pero Hélder quedó fuera.

Negó que le hubieran jugado mal desde el Comité Estatal del PRD, pero puntualizó que no retornó a la Unidad de Evaluación, para no actuar de la misma manera que lo hicieron con él.