Hay un nuevo Poder Judicial de Michoacán en beneficio de las y los justiciables: magistrado presidente Hugo Gama

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025. “Invito a quienes tengan algún asunto a que se acerquen al nuevo Poder Judicial, hay nuevas magistradas, magistrados, juezas y jueces electos por ustedes. Tengan la plena certeza y confianza de que estamos trabajando en beneficio de la justicia y del pueblo de Michoacán”, afirmó el magistrado presidente de la institución, Hugo Alberto Gama Coria, en un nuevo episodio de El Arte de lo Bueno y lo Justo.

Se reactivan las emisiones de los capítulos de este programa realizado en coordinación con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), que tiene la finalidad de acercar el quehacer del Poder Judicial de Michoacán (PJM) a las y los ciudadanos, reiterando la misión de una institución de puertas abiertas, cercana a la sociedad.

En esta edición, el magistrado presidente explica la nueva estructura del PJM y destaca tanto los avances como los retos que enfrenta la institución en su camino hacia la modernización de la justicia en el estado. Entre los temas centrales, subraya que la descentralización de la segunda instancia en regiones judiciales y la creación de nuevos órganos administrativos, constituye un paso decisivo hacia una justicia eficiente, optimizando los recursos, reduciendo los tiempos de atención y ofreciendo un servicio más cercano a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, destaca que la novedosa estructura institucional enfrenta importantes retos, entre ellos hacer más eficiente y rápida la impartición de justicia; consolidar la construcción de la Ciudad Judicial de Zamora; y optimizar el manejo de los recursos tanto económicos como humanos.

El episodio ya está disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial: https://short-url.org/1cD8Z; asimismo, se transmite por la señal de radio y televisión del SMRTV y a través de la emisora Vox FM en el 103.3.