"Hay que hacer mucho con poco", declara próximo presidente de la SCJN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 07:30:20
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el principio básico que regirá el trabajo de la nueva Corte será “hacer mucho con poco”, en términos del presupuesto.

De igual forma, indicó que buscará concretar una baja salarial para los ministros, incluido él.

Por otra parte, Aguilar Ortiz señaló que el Máximo Tribunal del país será “de puertas abiertas y se dialogará y atenderá” a todos.

En conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, el ministro presidente, quien dirigirá al Pleno de la Corte a partir del primero de septiembre, comentó que pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, que se lleve a cabo una diálogo sobre el presupuesto del tribunal, el cual, dijo no será contrario a los principios de austeridad y eficiencia.

“He pedido al diputado (Monreal), presidente de la Jucopo, conversar el tema del presupuesto de la Corte, ya que nosotros tomemos posesión, porque ahora no tenemos ninguna atribución legal, estamos revisándolo”, dijo el ministro Aguilar Ortiz a medios.

