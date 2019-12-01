Hay 280 viviendas con afectaciones mayores por lluvias atípicas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 18:46:25

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de agosto de 2025.- Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo, confirmó que de las 2 mil 200 viviendas atendidas por las lluvias que se han registrado desde el viernes pasado, sólo 280 registran una afectación mayor.

“Desde las primeras horas de este domingo activamos el protocolo de emergencia en coordinación con el Ejército, Protección Civil, Bomberos, Secretaría de Seguridad Ciudadana y los municipios; gracias a este esfuerzo conjunto hemos atendido a más de 2 mil 673 personas y se registra una afectación en 2 mil 200 viviendas de las cuales 280 presentan afectaciones mayores”.

Esto, luego de que desde la noche del viernes y la madrugada del sábado pasado se registró la que podría ser la mayor tormenta registrada durante la temporada de lluvia.

Gudiño Torres destacó que entre las acciones que se ha realizado el Gobierno del estado en coordinación con los municipios y el Ejército el envío de 239 brigadas de atención desplegadas a más de mil 200 personas en equipos de Gobierno del estado municipios y voluntarios en labores de limpieza y se encuentran habilitados tres albergues en el municipio de Querétaro para brindar alimentos, atención médica y espacios seguros en caso de ser necesario.

“Como Gobierno, toda nuestra solidaridad con todas las familias afectadas por esta contingencia;

son tiempos complicados y nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de cada persona”.

Por instrucciones del mandatario estatal, Mauricio Kuri González, todas las y los servidores públicos están directamente en las colonias afectadas atendiendo a las personas.

Detalló que el pronóstico del clima para las próximas horas indica posibilidad de tormenta en la tarde-noche por lo que pidió mantenerse informado a través de los canales oficiales.

“Entre la ayuda que han proporcionado a las familias está la distribución y entrega de 730 despensas, 6 mil 200 paquetes de alimentación a zonas afectadas, 4 mil 350 botellas de agua, 14 mil costales de arena, más de 2 mil kits de limpieza y 200 cobijas.

“La Comisión Estatal de Aguas ha realizado acciones de desasolve en colonias como Carrillo Puerto, Menchaca, San Pedrito Peñuelas y Santa María Magdalena, entre otras; se ha trabajado en el restablecimiento del suministro de agua potable en algunas calles que resultaron afectadas, se ha mantenido información del servicio meteorológico y se ha mantenido la coordinación de la operación del desfogue de 13 bordos para generar capacidad ante próximas lluvias”.

Además, continúan los trabajos en curso para reparar las calles de Industriales y Obreros en la colonia Peñuelas del municipio de Querétaro.