Hasta 92 municipios de Michoacán con riesgos de inundación, revela Protección Civil federal

Morelia, Michoacán, a 20 de julio del 2026.- Hasta 92 de los 113 municipios de Michoacán, presentan un riesgo de inundación de alto a muy alto, informó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC); puntualizó que la entidad está ubicada en el bajío, costa y zona de valles urbanos, con cercanía a río Duero y el Lerma, lo que incrementa los riesgos en esta temporada de lluvias.

En el marco de su visita a Michoacán para la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil e Instalación del Puesto de Comando, la funcionaria federal detalló que 29 municipios representan un riesgo muy alto de inundación, 35 en riesgo alto y 28 en riesgo medio. Subrayó, es información pública que deben tener todos los funcionarios públicos, pero también la población para lograr labores de manera conjunta.

La ubicación geográfica de Michoacán registra frontera con Jalisco, Guanajuato, Estado de México y el Océano Pacífico, lo que deja riesgos importantes en municipios como Zamora, La Piedad, Pátzcuaro y Zacapu. Además, hay 98 puntos críticos, principalmente en Lázaro Cárdenas (por el índice poblacional es de mencionarse en primer lugar), así José Sixto Verduzco y Puruándiro, es decir, norte del estado y límite con el Océano Pacífico.

De la misma manera, consideró que en esta temporada de lluvias y ciclones 2026, sería muy importante establecer mecanismos de vigilancia las 24 horas, principalmente en los municipios que tienen cercanía con el río Duero.

Velázquez Alzúa instruyó al estado para que, en conjunto con Conagua, visiten antes de este fin de semana los 68 cuerpos de agua que reporta el territorio para conocer sus niveles y evitar alguna situación crítica antes de que comiencen las lluvias más intensas que para Michoacán se esperan en los meses de septiembre y octubre con la temporada de ciclones y huracanes.

Asimismo, reconoció este es un año atípico pues ha llovido a lo largo del año desde el mes de enero, sin periodos prolongados con falta de precipitaciones, por lo que pidió al gobierno estatal y gobiernos municipales estar preparados para la posible necesidad de atención a la población en caso, por ejemplo, de requerir traslados a refugios temporales.