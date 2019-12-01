Harfuch reporta fuerte caída de delitos en Guanajuato y desarticulación de células criminales desde Irapuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 22:44:57

Irapuato, Guanajuato a 20 de febrero de 2026.- Durante la conferencia matutina realizada en el municipio, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó una reducción histórica de los delitos de alto impacto en Guanajuato, así como la detención de miles de personas, el aseguramiento masivo de armas y drogas, y la desarticulación de estructuras criminales consideradas de alta peligrosidad.

El funcionario destacó que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, Guanajuato fue definido como prioridad dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, lo que permitió un despliegue coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Resultados generales

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se lograron:

4,400 personas detenidas, todas presentadas ante el Ministerio Público.

Más de 5 toneladas de droga aseguradas, incluyendo mil pastillas de fentanilo.

Más de 6,400 armas de fuego y más de 200 mil cartuchos decomisados.

Desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas en Guanajuato por parte del Ejército y la Marina.

Intercambio anónimo de 352 armas de fuego por dinero en efectivo, como parte de acciones de desarme voluntario.

Estas acciones, explicó Harfuch, representan un golpe directo a las capacidades operativas y financieras de los grupos criminales.

Operaciones estratégicas y capturas relevantes

Entre los golpes más importantes destacó seis operaciones simultáneas realizadas en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, donde fueron detenidos nueve integrantes de una célula delictiva vinculada a homicidios, secuestro, robo de hidrocarburo y ataques armados.

Entre los capturados se encuentran:

José Francisco N., “Alfa 1”, líder del grupo criminal.

Sandra N., “La Patrona”, enlace operativo en compra y venta de droga.

Tras estas detenciones, se registró una disminución del 65% en homicidios dolosos respecto a febrero de 2025.

Asimismo, se informó sobre la captura de Moisés N., “El Moy”, identificado como líder de células operativas en Salamanca, Irapuato, Celaya y municipios aledaños, como autor material del ataque armado en un campo de fútbol de Salamanca donde murieron 11 personas.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026, fueron detenidas 16 personas, entre ellas siete objetivos prioritarios, vinculados con extorsión, homicidios, secuestros y cobro de piso.

También se reportaron detenciones relevantes en municipios como:

Celaya: captura de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, con aseguramiento de armas largas y vehículos blindados.

León: detención de Marco Antonio N., “El Flaco”, líder de célula delictiva vinculado a homicidios de personal penitenciario.

Santa Cruz de Juventino Rosas: captura de siete personas, incluida Norma Idalia N., “La Italiana”, líder criminal dedicada al robo de hidrocarburo, venta de droga y homicidios.

Reducción de violencia en el estado

Harfuch subrayó que los resultados ya se reflejan en las estadísticas oficiales:

65% de reducción en homicidios dolosos respecto a febrero de 2025.

Enero de 2026, el mes con menos homicidios desde 2018 en Guanajuato.

35% de disminución en delitos de alto impacto en la entidad.

Finalmente, el secretario afirmó que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México de construir la paz en Guanajuato y en el país, mediante una estrategia basada en coordinación interinstitucional, inteligencia, detenciones estratégicas y desarticulación de estructuras criminales.