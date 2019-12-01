Han sido clausurados 12 comercios por venta clandestina de alcohol en Querétaro: Eric Gudiño

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 15:56:28

Querétaro, Querétaro, a 27 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que en lo que va del año se han clausurado 12 establecimientos comerciales en el estado por la venta clandestina de bebidas embriagantes.

Detalló que tan solo en la última semana se llevaron a cabo dos clausuras: una en el municipio de Tolimán y otra en Colón, debido a que no contaban con la licencia correspondiente para operar, ni para la venta y almacenamiento de bebidas alcohólicas.

“Derivado de la cooperación y coordinación con los municipios, llevamos prácticamente hasta el día de hoy 12 establecimientos clausurados por el estado”, dijo.

Destacó que estas acciones forman parte de los operativos de inspección que se realizan de manera constante en coordinación con los gobiernos municipales.

En ese sentido, explicó que, además de las clausuras efectuadas por el estado, los municipios también aplican sanciones como suspensiones a negocios que incumplen con los permisos necesarios.

“Cada semana la Dirección de Gobierno está llevando a cabo inspecciones en los diferentes municipios; insisto, en coordinación con los diferentes municipios”.