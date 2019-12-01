Haciendo Barrio rueda por la prevención del cáncer de mama: Luis Navarro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 14:57:46

Morelia, Michoacán 03 de Octubre 2026.– Luis Navarro García, padrino del programa Haciendo Barrio, dio el banderazo de salida a la Rodada Rosa por la Vida, organizada por la Confederación Internacional de Mujeres Biker, con el objetivo de recaudar fondos y promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

En la rodada participaron integrantes de la Confederación Internacional de Mujeres Biker de Michoacán, así como motociclistas de VAGOS MC, quienes se sumaron a esta iniciativa para llevar un mensaje de concientización a las calles de Morelia.

Navarro destacó la importancia de que organizaciones y colectivos se involucren en causas que contribuyan al bienestar de la comunidad, especialmente durante octubre, Mes Rosa, cuando se refuerza el llamado a informarse y fomentar la detección oportuna.

“Cuando una comunidad se organiza para ayudar y generar conciencia, también estamos haciendo barrio. Hoy esta rodada lleva un mensaje muy importante: cuidarnos y prevenir también puede hacer la diferencia”, expresó.

La Rodada Rosa por la Vida reunió así a la comunidad biker en torno a una causa común, demostrando que la pasión por las motocicletas también puede convertirse en una forma de sumar, generar conciencia y apoyar a quienes lo necesitan.